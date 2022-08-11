Вице-мэр Ефимов: Онлайн-сервисом «Московский инвестор» за полгода воспользовались более 460 раз
Сервис «Московский инвестор» Инвестиционного портала Москвы позволяет предпринимателям в режиме одного окна оперативно решать возникающие вопросы по ведению инвестиционной деятельности, а также направлять предложения по улучшению в городе инвестиционного климата. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, в 2022 году им пользовались в 2,3 раза чаще, чем в прошлом.
«Всего за прошлый год к сервису обращались около 1,2 тысячи раз, а с момента начала его работы в 2020 году – более 1,7 тысячи раз», – отметил вице-мэр.
С помощью «Московского инвестора» любой желающий может направить сообщение напрямую в профильный орган исполнительной власти правительства Москвы. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте investmoscow.ru, а затем выбрать тему вопроса и заполнить необходимую форму.
«Потенциальные вопросы от инвесторов сгруппированы в сервисе в девять тематических категорий. Наибольшей популярностью среди них в первом полугодии пользовался раздел «Торги», через который поступило более 250 сообщений», – сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он также выделил и раздел «Земля и недвижимость», на который поступило 190 сообщений.
Как заметил глава департамента, ответ на обращение направляется в личный кабинет инвестора и на указанный при регистрации адрес электронной почты в течение 10 рабочих дней, однако, как показала практика, предприниматели получают ответы значительно быстрее – в среднем за четыре рабочих дня.
Если заявитель считает, что его вопрос не был решен, то он может повторно направить сообщение: в этом случае оно поступит в один из проектных офисов при Штабе по защите бизнеса, возглавляемом мэром Москвы.
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