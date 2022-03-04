Вице-мэр Ефимов: Около 4 тысяч парковочных мест появилось вместо незаконных автостоянок

На месте демонтированных нелегальных стоянок в Москве в 2021 году появилось 65 общедоступных автостоянок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году ликвидировано 92 незаконных парковки, 65 из них стали доступны для горожан, которые могут бесплатно припарковать порядка четырех тысяч автомобилей. Незаконными признаются парковки, огражденные шлагбаумом, забором, бетонными полусферами и другими ограждениями, которые возведены без соответствующей разрешительной документации и препятствуют свободному доступу пешеходов и проезду автомобилей», – отметил вице-мэр.

Организаторы коммерческих стоянок используют городскую территорию для получения прибыли. При этом арендная плата за пользование земельным участком не поступает в городской бюджет. Недобросовестные предприниматели фактически захватывают территории общего пользования.

«Для активных москвичей мы запустили специальный телеграм-бот «Свободный доступ», с помощью которого можно обратиться к инспектору своего района. В течение трех дней специалисты Госинспекции по недвижимости проверят обращение: опровергнут или зафиксируют факт нарушения. В случае подтверждения факта самозахвата будут приняты меры по снятию ограничений», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Освобождение земельных участков и ликвидация незаконных автостоянок проходят в тесном взаимодействии с префектурами административных округов.

