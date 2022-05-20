Вице-мэр Ефимов: Около 35 тысяч предпринимателей Москвы воспользовались сервисом подбора мер антикризисной поддержки

Около 35 тысяч столичных предпринимателей воспользовались сервисом по автоматическому подбору антикризисных мер поддержки бизнеса за первый месяц его работы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В начале апреля этого года на сайте Центра поддержки экономики Москвы запустили сервис по автоматическому подбору федеральных и региональных антикризисных мер помощи бизнесу. Предприниматели могут отсрочить платежи по аренде или снизить ставки по ней, получить налоговые льготы, субсидии, гранты и кредиты. Бизнесу помогают поддержать уровень занятости, предоставляют административные послабления», – рассказал Ефимов.

По его словам, каждый день посещают сайт Центра в поисках необходимой информации более тысячи предпринимателей.

За прошедший месяц было зафиксировано около 100 тысяч просмотров ресурса, 75% из них пришлись на сервис по автоматическому подбору мер поддержки, добавил вице-мэр.

«Чаще всего посетители сервиса интересовались льготными кредитными программами для малого и среднего предпринимательства и самозанятых: на них пришлось 30% обращений. Еще 22% искали информацию о грантах для молодых бизнесменов на создание или развитие МСП, 10% – грантах на приобретение и лизинг оборудования», – отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

На сайте Центра предприниматели также могут заполнить анкету и внести предложения по мерам поддержки для их отрасли, узнать актуальные новости экономики. Кроме того, сайт стал площадкой для онлайн-диалога с бизнесом. На регулярной основе здесь проходят круглые столы с предпринимателями, где обсуждаются наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются компании сегодня, и пути их решения.