Вице-мэр Ефимов: Один из крупнейших в РФ дата-центров построит новое здание в ОЭЗ «Технополис «Москва»
Компания «АйЭмТи», являющиеся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», построит новое здание центра обработки данных, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Его площадь превысит 2 тысячи кв.м., еще 250 кв.м. займет складское помещение. Инвестиции в строительство нового здания и приобретение оборудования составят более 2,6 млрд рублей. Строительство предполагается завершить к середине 2025 года», – сказал Ефимов.
По его словам, эта компания является одним из самых крупных дата-центров России и занимается анализом больших данных для ведущих предприятий нефтегазового сектора страны.
Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, сегодня предприятие занимает площадь 1,9 тыс. кв.м. на площадке ОЭЗ в Алабушеве.
«Дополнительные площади создадут условия для развития новых облачных услуг и перспективных технологий, расширения данного бизнеса, что актуально в условиях импортозамещения», – добавил Овчинский.
Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что в ОЭЗ работают 14 компаний-резидентов из IT-сферы.
«Объем инвестиций таких предприятий в создание и развитие дата-центров к началу 2022 года превысил 9 млрд рублей. Там работают свыше 300 специалистов», – рассказал Дегтев.
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