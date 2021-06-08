Вице-мэр Ефимов: Оборот предприятий торговли и услуг Москвы существенно растет
Почти в 1,5 раза за 5 месяцев нынешнего года оборот предприятий торговли и услуг в Москве превысил показатели 2020 года. Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в прошлом году в это время в столице действовал строгий режим самоизоляции, но тем не менее, экономисты отмечают поступательное восстановление потребительской активности.
«Оборот организаций торговли и услуг растет темпами, опережающими инфляционные. Выручка с начала года выросла на 46,1% и составила 5,57 трлн рублей», - рассказал Владимир Ефимов.
Практически во всех секторах зафиксированы двузначные приросты к аналогичному периоду кризисного 2020 года. Так, оборот сферы услуг составил 3,1 трлн рублей, что более, чем на 50% по отношению к январю-маю прошлого года. За это же время показатели оборота розничной торговли (2,5 трлн рублей с января по май включительно) увеличились на 41,6%.
Выручка непродовольственной торговли выросла на 49%, уточнил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
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