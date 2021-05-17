Вице-мэр Ефимов: оборот московских санаториев за первую неделю мая вырос на 32%

С 3 по 9 мая оборот санаторно-курортных организаций Москвы вырос почти на 32% в сравнении с предыдущей неделей и составил примерно 492 млн рублей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Санатории и дома отдыха отнесены к пострадавшим от пандемии отраслям. В прошлом году в апреле-июне московские санатории и дома отдыха, располагающиеся в основном в Новой Москве, не размещали туристов и работали главным образом с врачами столичных больниц и гражданами, отправленными на карантин после возвращения из-за рубежа. Если в первый месяц пандемических ограничений, в апреле 2020 года, обороты отрасли упали более чем на 30%, то во второй половине года отрасль начала восстанавливаться. Во втором полугодии прошлого года оборот санаторно-курортной сферы достиг 13,5 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода 2019 года на 1,4%», – рассказал заместитель мэра.

Майские праздники также увеличили выручку столичных турагентств. с 26 по 30 апреля она выросла почти на 15% по сравнению с предыдущей неделей и составила около 7,5 млрд рублей.

Поддержку росту оборотов столичных турагентств, санаториев и домов отдыха оказала программа туристического кэшбэка – госпрограмма субсидирования туризма и отдыха в России, позволяющая ее участникам вернуть 20% от стоимости каждой поездки. Программа туристического кэшбэка будет действовать до конца года, что окажет дополнительную стимулирующую поддержку туристической отрасли», - отметил министр Правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

