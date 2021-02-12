Вице-мэр Ефимов: Оборот московских музеев вырос после смягчения ограничений
В первую неделю после смягчения ограничений среднесуточный оборот столичных музеев в сравнении с предыдущей неделей вырос в 3,7 раза и составил 8,9 млн рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Последняя неделя 1-7 февраля стала еще более успешной: среднесуточный оборот музеев за эти дни вырос до 10,4 млн рублей, что в 4,3 раза превышает показатели 11-17 января», - подчеркнул заммэра.
После увеличения допустимого количества зрителей до 50% от общей вместимости зала также растет спрос на билеты на театральные постановки и концерты.
«В неделю с 25 по 31 января среднесуточный оборот театров и концертных залов составил 58 млн рублей, что выше показателей недели предшествующей снятию ограничений на 32%, а в первую неделю февраля оборот превысил эти показатели уже почти на 56% и составил 68,6 млн рублей», - отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
В сфере кинопроката среднесуточный оборот за неделю 1-7 февраля составил 20,5 млн рублей, что выше на 5%, чем в последнюю неделю до повышения лимита на заполняемость залов.
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