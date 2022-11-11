Вице-мэр Ефимов: объемы ИЖС в Москве выросли более чем на треть

С января по сентябрь 2022 года объемы ввода индивидуального жилищного строительства в Москве выросли на 36,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за первые девять месяцев населением столицы было построено 711 тысяч квадратных метров жилья.

«В жилой застройке доля ИЖС увеличилась почти на 5% и доросла до 15%», – подчеркнул вице-мэр.

Основная часть столичного индивидуального жилищного строительства вводится сейчас в ТиНАО, уточнили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

За первые девять месяцев этого года там было введено свыше 680 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, что составляет 95,7% от общего объема по Москве.

Стоимость строительства загородного дома, как правило, меньше, покупки аналогичной по метражу и уровню комфорта квартиры в старой Москве.

С апреля 2020 года, жители столицы получили право выкупать со 60-процентной скидкой землю под своими домами, гаражами и другими хозяйственными постройками, которую до этого они арендовали у города. А с июня 2020 года на индивидуальное жилищное строительство начала распространятся льготная ипотека.

