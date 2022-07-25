Вице-мэр Ефимов: Объем выданных семейных ипотек вырос втрое

В Москве в рамках программы «Семейная ипотека» в период с января по май выдано более 9,4 тыс. льготных кредитов на сумму 76,3 млрд рублей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва сохраняет лидирующие позиции на рынке льготного семейного ипотечного кредитования. Число выданных кредитов в январе – мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло в 2,5 раза», - сказал Ефимов.

При этом он отметил, что в среднем по России этот показатель вырос в 2,2 раза.

«Объем выданных семейных ипотек вырос втрое, как и в среднем по стране», – добавил вице-мэр.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил, что более 60% льготных кредитов было выдано семьям с одним ребенком – это 6,1 тысячи кредитов. Ещё 22,3% кредитов одобрены семьям с двумя детьми, 3,7% – семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью, утончил он.

В целом в Москве за пять месяцев 2022 года по семейной ипотеке было приобретено около 496,3 тыс. кв.м. жилья.

