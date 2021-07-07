Вице-мэр Ефимов: Объем нематериальных активов резидентов ОЭЗ вырос на миллиард рублей

Стоимость нематериальных активов резидентов ОЭЗ – особой экономической зоны Москвы – выросла почти до 9 миллиардов рублей. Это на один миллиард больше по сравнению с 2019 годом, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной собственности – изобретения, промышленные образцы, полезные модели, фирменные наименования, ноу-хау, товарные знаки. Увеличение объема нематериальных активов связано с тем, что резиденты ОЭЗ стали активнее оформлять права на созданную ими интеллектуальную собственность, объяснил Ефимов.

«В 2020 году 13 высокотехнологичных компаний столичной особой экономической зоны получили свыше 40 официальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе изобретения, полезные модели, ноу-хау», - уточнил заммэра Москвы.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в основном речь идет об интеллектуальной собственности в сфере микроэлектроники и программного обеспечения: именно в этих сферах резиденты ОЭЗ получили больше всего патентов. Они регистрировали лазерные технологии, рентгеновское досмотровое оборудование, различные виды медтехники и средства для реабилитации инвалидов.

ОЭЗ «Технополис Москва» объединяет пять площадок: одну в Печатниках и четыре в Зеленограде. Локализованные в ОЭЗ в статусе резидентов компании уже выразили интерес к проведению независимой оценки их постоянно растущих нематериальных активов: тогда они смогли бы использовать его в качестве залога для банковских займов под модернизацию и расширение производства, отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

