Вице-мэр Ефимов: Объем контрактов московских экспортеров превысил $560 млн
Московские власти отмечают значительное увеличение в 2020 году объема контрактов столичных экспортеров, поддержку которым оказывает центр «Моспром».
«Объем поддержанного экспорта столичных предприятий по итогам прошлого года составил 566,7 млн долларов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
При этом Ефимов отметил, по сравнению с 2019 годом объем экспорта увеличился в 4,5 раза.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил о росте промышленного экспорта московских компаний.
По его словам, в 2020 году объем экспорта несырьевой и неэнергетической продукции увеличился на 31%, продолжив тенденцию к росту, наблюдавшуюся и в предыдущие годы.
Прохоров уточнил, что основными направлениями экспорта такой продукции являются Великобритания, США, Белоруссия, Казахстан и Китай. Московскую продукцию покупают более чем в 180 странах мира, в числе которых в прошлом году появились Багамы, Барбадос и Новая Каледония.
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