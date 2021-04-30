Вице-мэр Ефимов: Объем контрактов московских экспортеров превысил $560 млн

Московские власти отмечают значительное увеличение в 2020 году объема контрактов столичных экспортеров, поддержку которым оказывает центр «Моспром».

«Объем поддержанного экспорта столичных предприятий по итогам прошлого года составил 566,7 млн долларов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом Ефимов отметил, по сравнению с 2019 годом объем экспорта увеличился в 4,5 раза.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил о росте промышленного экспорта московских компаний.

По его словам, в 2020 году объем экспорта несырьевой и неэнергетической продукции увеличился на 31%, продолжив тенденцию к росту, наблюдавшуюся и в предыдущие годы.

Прохоров уточнил, что основными направлениями экспорта такой продукции являются Великобритания, США, Белоруссия, Казахстан и Китай. Московскую продукцию покупают более чем в 180 странах мира, в числе которых в прошлом году появились Багамы, Барбадос и Новая Каледония.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин
ТЕГИ:Экономика Москвы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры