Вице-мэр Ефимов: Объем госзакупок в Москве с использованием типовой документации превысил 409 млрд рублей

В Москве с начала года с использованием типовой документации проведено 73% госзакупок, их объем превышает 409 миллиардов рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва с 2015 года занимается стандартизацией закупок: утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единые требования, понятные для всех участников. Сегодня в городе госзаказчики используют 350 комплектов типовой документации. До конца года планируется разработать еще 13 комплектов типовой документации и довести объем «стандартизированных» закупок до 76% от осуществляемых в Москве регулярных закупок», - заявил Ефимов.

Также заммэра столицы отметил, что использование единых стандартов обеспечивает прозрачность закупок, способствует повышению конкуренции, а также позволяет с большей эффективностью расходовать бюджетные средства.

Добавим, в октябре было утверждено семь новых комплектов, куда, в частности, входят закупки по поставке текстильных и полимерных медицинских изделий однократного применения, дезинфицирующих средств, товаров для благоустройства территории, осветительных приборов, а также по оказанию услуг по эксплуатации и содержанию стационарных снегосплавных пунктов.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов подчеркнул, что в прошлом году по этим семи предметам закупок было произведено 974 закупки на общую сумму 1,87 миллиарда рублей.

