Вице-мэр Ефимов: Объем госзакупок в Москве с использованием типовой документации превысил 409 млрд рублей
В Москве с начала года с использованием типовой документации проведено 73% госзакупок, их объем превышает 409 миллиардов рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Москва с 2015 года занимается стандартизацией закупок: утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единые требования, понятные для всех участников. Сегодня в городе госзаказчики используют 350 комплектов типовой документации. До конца года планируется разработать еще 13 комплектов типовой документации и довести объем «стандартизированных» закупок до 76% от осуществляемых в Москве регулярных закупок», - заявил Ефимов.
Также заммэра столицы отметил, что использование единых стандартов обеспечивает прозрачность закупок, способствует повышению конкуренции, а также позволяет с большей эффективностью расходовать бюджетные средства.
Добавим, в октябре было утверждено семь новых комплектов, куда, в частности, входят закупки по поставке текстильных и полимерных медицинских изделий однократного применения, дезинфицирующих средств, товаров для благоустройства территории, осветительных приборов, а также по оказанию услуг по эксплуатации и содержанию стационарных снегосплавных пунктов.
Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов подчеркнул, что в прошлом году по этим семи предметам закупок было произведено 974 закупки на общую сумму 1,87 миллиарда рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- Премьер Италии провел телефонный разговор с Путиным
- Глава Пентагона прибыл с визитом на Украину
- Эксперт назвала самые распространенные осложнения после коронавируса
- В Орловской области закончились свободные койки для COVID-больных
- Премьер Польши предрек огромный энергетический кризис в Европе
- Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО
- В Минэкономразвития рассказали о планах инвестировать $1 млрд в экономику Армении
- Латышский депутат назвал «советскими колонистами» противников вакцинации
- В Подмосковье напомнили о рекордной заболеваемости COVID-19
- На Украине усомнились в срыве сертификации «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru