Вице-мэр Ефимов: Несырьевой экспорт Москвы в страны Ближнего Востока вырос на 42%

Несырьевой, неэнергетический экспорт российской столицы в страны Ближнего Востока в январе-августе 2021 года составил 1,4 миллиарда долларов, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ассортимент поставляемой московской продукции в страны Ближнего Востока широкий – от косметики и газировки до высокотехнологичного оборудования.

«Поставки промышленной продукции Москвы стали в этом году основным драйвером роста в структуре несырьевого неэнергетического экспорта в страны Ближнего Востока. Так, на продукцию агропромышленного комплекса приходится 878,8 миллиона долларов, а на промышленный экспорт – 562,4 миллиона долларов. При этом поставки промышленной продукции увеличились в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем в два раза, а рост экспорта агропромышленного комплекса составил 19,3%», — отметил заместитель мэра.

В число ключевых стран-покупателей продукции в регионе входят Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия и Израиль. На эти страны приходится 64,4% экспорта на Ближний Восток.

«Среди основных поставляемых товаров в страны Ближнего Востока – пластмасса и различные изделия из неё, электроустройства и аппаратура связи, оптика, измерительные приборы и медтехника. Практически все перечисленные товары и товарные категории показывают положительную динамику», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

С целью увеличения поставок несырьевой неэнергетический продукции московских компаний в регион, специалистами Центра «Моспром» в 2022 году планируется проведение двух бизнес-миссий в Дубай – отдельно для промышленных компаний и отдельно для экспортёров продукции АПК. Оба мероприятия байерской программы будут проходить в рамках двух крупнейших мировых выставок – EXPODubai-2020 и Gulfood-2022. Чтобы получить возможность участвовать в этих и будущих мероприятиях необходимо оставить заявку на сайте «Моспром».

