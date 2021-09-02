Вице-мэр Ефимов: НДФЛ поступления в бюджет Москвы выросли на 25%

Поступления налога на доходы физлиц в бюджет Москвы за семь месяцев 2021 года составили 757,3 млрд рублей, увеличившись на 25% к аналогичному периоду предыдущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«НДФЛ - первая по величине статья доходов городского бюджета, на него приходится порядка 45% в структуре налоговых доходов. Поступления НДФЛ за семь месяцев этого года не только выше аналогичного периода 2020 года, когда в Москве действовали масштабные противопандемийные ограничения, но и на 30% превышают показатели семи месяцев докризисного 2019 года. Это говорит о том, что московским компаниям удалось в период пандемии отладить необходимые рабочие процессы, которые позволили им сохранить штат и выплачивать зарплаты работникам. Рост НДФЛ – еще одно подтверждение восстановления большинства отраслей московской экономики», - подчеркнул заммэра.

Почти 10% в поступлениях НДФЛ - 72,1 млрд рублей - составили платежи предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ (ИП, нотариусы, адвокаты, охранники и другие частнопрактикующие лица).

«Этот объем вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 29% к 2019 году. Из них более 138 млрд рублей – это НДФЛ, исчисленный с доходов, превышающих годовой доход в 5 млн рублей, который начал взиматься с 2021 года», - сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Поступления, которые граждане платят с доходов, полученных, например, от сдачи в аренду имущества, выигрыша в лотерею, на тотализаторе и т.д. выросли на 40,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

