Вице-мэр Ефимов назвал самый популярный сервис на Инвестиционном портале Москвы

Наиболее популярным сервисом Инвестиционного портала Москвы является возможность подать заявку на осмотр объекта торгов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с момента запуска в 2016 году граждане воспользовались этой услугой более 206 тысяч раз.

«С его помощью пользователи могут отправить онлайн-заявку, чтобы в удобное время увидеть предлагаемую городом недвижимость. За все время сервисом воспользовались более 200 тысяч раз, 57,3 тысячи раз – в прошлом году, 23 тысячи раз – с начала этого года», - рассказал он.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что для удобства пользователей вся информация о торгах городской недвижимостью собрана в отдельном разделе личного кабинета.

«Не пропустить заключение сделки поможет функция СМС-уведомлений – победителю торгов сообщат о том, что в его личный кабинет поступил проект договора, акта или дополнительного соглашения, благодаря чему инвестор сможет вовремя оформить документы. С момента появления функции в ноябре 2021 года победители торгов получили уже свыше пяти тысяч СМС-уведомлений», - добавил он.

По словам Лысенко, в конце прошлого года появилась возможность отправить заявку на повторный осмотр объекта, если нужно дополнительно ознакомиться с объектом недвижимости перед заключением договора.

В свою очередь руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что подать заявку на осмотр объектов торгов можно также с помощью смартфона, через мобильное приложение Investmoscow.

«Для этого нужно перейти в раздел «Торги». Осмотреть недвижимость можно и дистанционно, в режиме 3D: лоты с функцией панорамы отмечены специальной пиктограммой в карточках объектов. Сейчас на сайте доступно 2,2 тысячи таких объектов», - сообщил Овчинский.

Отмечается, что город предлагает на торгах помещения, земельные участки, объекты незавершенного строительства и машино-места.

