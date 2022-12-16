Вице-мэр Ефимов: налоговые поступления от пищевой промышленности Москвы выросли на 40%

Предприятия Москвы, работающие в отрасли пищевой промышленности, за десять месяцев 2022 года перечислили в консолидированный бюджет столицы свыше 20,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это почти на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Это около 14% от общей суммы налоговых поступлений обрабатывающих отраслей столицы, за год данный показатель увеличился на 2,4 процентного пункта», – отметил вице-мэр.

Он также добавил, что рост налоговых отчислений пищевых предприятий Москвы фиксируется на фоне увеличения объемов выпуска продукции.

Как сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы, от производителей продуктов питания за 10 месяцев 2022 года в городской бюджет поступило более 16,5 миллиардов рублей налогов, что составляет 81% налоговых платежей отрасли, а от предприятий, выпускающих напитки, – почти 4 миллиарда рублей, или 19%.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в пищевой промышленности города занято более 200 предприятий.

По его словам, московские производители продуктов питания за 10 месяцев этого года увеличили выпуск на более чем на 4% по сравнению с январем – октябрем 2021 года, а объем отгруженных за этот период товаров в денежном выражении вырос на 5%.

