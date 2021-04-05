Вице-мэр Ефимов: На реорганизацию бывших промзон направят в столице более 460 млрд рублей

Проекты решений о комплексном развитии семи участков бывших промзон «Грайвороново», «Зюзино», «Каширское шоссе», «Бескудниково», «Кунцево», «Коровино» и «Теплый стан» общей площадью свыше 77 га были приняты на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы. Как сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на реализацию этих проектов направят более 460 млрд рублей.

«Реализация этих проектов позволит городу получить около 18 тысяч рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составляет 463 млрд рублей, а бюджетный эффект – почти 29 млрд рублей в год», - сказал заместитель мэра.

На участках планируется возвести более 1,5 млн квадратных метров недвижимости, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. По его словам, «сроки реализации проектов в зависимости от территории составят от 5 до 13 лет».

Напомним, ранее по инициативе городских властей на территориях бывших промзон «Братцево», «Чертаново», «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе» появятся объекты производственного и общественно-делового назначения. Редевелопмент бывшей производственной зоны «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе» также включает в себя жилую застройку, объекты под образовательные и спортивные цели, а также цели здравоохранения.

Объем инвестиций в эти проекты составит почти 82 млрд рублей, будут созданы более 15 тысяч рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 4,9 млрд рублей в год. Договоры по этим проектам планируется заключить во втором-третьем квартале 2021 года.

