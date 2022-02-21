Вице-мэр Ефимов: на площадке «МИЭТ» технополиса «Москва» выпуск продукции вырос на 30%

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» в Зеленограде за девять месяцев 2021 года произвели на 30% больше товаров, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра добавил, что речь идет о резидентах технополиса, работающих на площадке «МИЭТ». Компании специализируются на выпуске микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий.

«Выручка компаний от продажи товаров, работ и услуг достигла 1,3 млрд рублей, в 2020 году за этот же период она составляла 980 млн рублей. Среди ключевых факторов роста – высокий спрос на микроэлектронику и на инновационные продукты для импортозамещения в России», – отметил Ефимов.

По словам Ефимова, общий объем произведенной продукции на всех площадках Технополиса «Москва» за первые три квартала 2021 года на 33% превысил прошлогодний показатель и составил более 16,5 млрд рублей.

Со своей стороны, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров подчеркнул, что на площадке «МИЭТ» столичной ОЭЗ получили развитие десятки технологических решений. За прошлый год резиденты вложили 539 млн рублей в различные проекты и создали около 40 рабочих мест.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев, в свою очередь, напомнил, что «МИЭТ» является научным и производственным центром для сфер микроэлектроники, ИКТ и медицинских технологий. Гендиректор подчеркнул, что в 2021 году здесь были разработаны такие медицинские приборы, как неинвазивный глюкометр, устройство вспомогательного кровообращения для сердца и автоматический дефибриллятор.

