Вице-мэр Ефимов: На месте промзоны «Кунцево» появятся два детсада и поликлиника
Современный микрорайон появится до 2032 года на месте бывшей московской промзоны «Кунцево», которая будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы», сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тыс. кв.м. и поликлиники на 170 посещений в смену. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тыс. рабочих мест», – сказал Ефимов.
По его словам, инвестор вложит в проект более 100 миллиардов рублей, при этом ожидаемый бюджетный эффект составит 586 миллионов рублей в год.
Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохоров, в рамках проекта планируется построить более 600 тыс. кв.м. жилья.
«Проект будет реализован до 2032 года. К этому времени на территории бывшей промзоны появится порядка 600 тыс. кв.м. жилья. При этом четверть нежилой недвижимости – около 160 тыс. кв.м. – будет построена в рамках программы реновации», - отметил Прохоров.
В начале июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме был подписан ряд договоров, согласно которым, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» вторую жизнь обретут промзоны «Кунцево» и «Коровино».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- В «Рособоронэкспорте» рассказали о проектах с Турцией по сухопутной военной технике
- В Москве расширят меры поддержки молодежи в сфере занятости
- СМИ: Российские вузы объявили дополнительный набор из-за отмены второй волны зачисления
- Инфекционист предупредил о вреде алкоголя и курения при COVID-19
- Военные США уничтожили свой фрегат во время учений
- Природный пожар на площади 250 тысяч гектаров потушили в Якутии
- Мясников: Коллективного иммунитета к COVID-19 не будет
- Эксперты спрогнозировали отказ от «белорусской схемы» ввоза товаров в Россию
- В Госдуме предложили продлить новогодние выходные для работающих пенсионеров
- В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях легкой формы коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru