Вице-мэр Ефимов: На месте промзоны «Кунцево» появятся два детсада и поликлиника

Современный микрорайон появится до 2032 года на месте бывшей московской промзоны «Кунцево», которая будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы», сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тыс. кв.м. и поликлиники на 170 посещений в смену. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тыс. рабочих мест», – сказал Ефимов.

По его словам, инвестор вложит в проект более 100 миллиардов рублей, при этом ожидаемый бюджетный эффект составит 586 миллионов рублей в год.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохоров, в рамках проекта планируется построить более 600 тыс. кв.м. жилья.

«Проект будет реализован до 2032 года. К этому времени на территории бывшей промзоны появится порядка 600 тыс. кв.м. жилья. При этом четверть нежилой недвижимости – около 160 тыс. кв.м. – будет построена в рамках программы реновации», - отметил Прохоров.

В начале июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме был подписан ряд договоров, согласно которым, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» вторую жизнь обретут промзоны «Кунцево» и «Коровино».

