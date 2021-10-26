Вице-мэр Ефимов: Москвичи перед длинными выходными увеличили покупательную активность
В преддверии объявленных властями нерабочих дней – с 28 октября по 7 ноября – В Москве вырос спрос на продовольственные и непродовольственные товары. Так, в прошедшие выходные в непродовольственной рознице обороты выросли на 3% по сравнению с предыдущим уик-эндом, и составили 9,6 млрд рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Известие о скором закрытии большинства непродуктовых торговых отраслей города стало стимулом для москвичей делать покупки, которые они планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали, или же собирались приобрести именно в те 11 дней, когда магазины не будут работать», - отметил он.
По его словам, в минувшие выходные значительно вырос торговый оборот у магазинов одежды, которые закрываются на период с 28 октября по 7 ноября из-за новых коронавирусных ограничений.
«Если 16-17 октября их среднесуточный оборот составлял 1,36 млрд рублей, то 23-24 октября он возрос на 14% – до 1,56 млрд рублей», - уточнил Ефимов.
В Аналитическом центре Москвы добавили, что магазины, которые продают косметику, увеличили обороты на 13%. Так, 16-17 октября среднесуточная выручка составляла чуть более 297 миллионов рублей. В последние выходные перед введением ограничительных мер она увеличилась до 337,5 миллионов.
В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что среднесуточная выручка продовольственных магазинов – несмотря на то, что они будут открыты в период нерабочих дней – за выходные 23-24 октября увеличили выручку на 20%, она достигла 2,9 млрд рублей.
При этом наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров.
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