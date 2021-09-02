Вице-мэр Ефимов: Москва увеличила экспорт детских товаров в полтора раза

Московские производители товаров для детей укрепили позиции на зарубежных рынках и заметно нарастили экспорт продукции за границу, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Рост наблюдается не только в сравнении с пандемийным 2020-м годом, но и по сравнению с 2019-м.

«В первом полугодии 2021 года объём экспорта достиг 34,72 миллиона долларов и превысил не только аналогичный показатель прошлого года в полтора раза, но и объем экспорта детских товаров в первом полугодии 2019 года, когда он составил 28,53 миллиона долларов», - отметил Ефимов.

Он добавил, что Москва по-прежнему лидирует в общероссийском экспорте детских товаров с долей в 37%.

Больше всего в первой половине 2021 года столичные производители экспортировали игрушки (на 24,7 млн долларов). Также пользовались спросом канцтовары и крупногабаритные товары, такие как кресла безопасности и ходунки. По данным центра поддержки экспорта «Моспром» растет и география поставок московских игрушек. В тройке лидеров стран-покупателей продукции - Казахстан, Беларусь и Бельгия.

«Появление Бельгии в лидерах по импорту демонстрирует успехи московских экспортёров. Растет и экспорт детских товаров в Италию, который уже превысил годовые показатели прошлого года и составил 0,42 миллиона долларов», - отметил, со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

