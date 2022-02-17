Вице-мэр Ефимов: Москва утвердила инвестиционную декларацию
Москва — самый инвестиционно привлекательный регион России с 19%-ной долей общероссийских вложений в основной капитал — стала одним из пилотных городов, разработавших и утвердивших инвестиционную декларацию в рамках инициативы Минэкономразвития «Fast track для инвестиций в регионах». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Объем инвестиций только за три квартала 2021 года составил 2,5 триллиона рублей, что на 21,9 процента превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Благодаря внедрению декларации и иных мер федеральной инициативы мы рассчитываем, что к 2030 году капиталовложения в экономику города вырастут на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, когда они составили 3,8 триллиона рублей», - отметил вице-мэр.
Проект предполагает внедрение инвестиционной карты, создание единой системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов и разработку механизма взаимодействия инвесторов и органов власти. Он нацелен на создание условий для опережающего экономического развития города.
Подписанная городскими властями декларация в рамках этого проекта закрепляет инвестиционные обязательства Москвы, которые, как ожидают в мэрии, позволят столице и дальше увеличивать притока инвестиций.
По этой декларации Москва обязуется сохранить условия выполнения инвестпроектов на территории города и обеспечить конкурентное распределение ресурсов, сохранить инвесторам различные преференции. Сейчас право на льготы имеет 131 московская компания и инвесторы, локализовавшие производства на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”», перечень мер поддержки постоянно расширяется, напомнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
В декларации отмечена важность развития в Москве наукоемких и высокотехнологичных производств - микроэлектроники, фармацевтической, медицинской, авиационной и космической промышленности. Для их реализации в столице есть десятки технопарков.
Город также предлагает бизнесу механизмы государственно-частного партнерства – концессии, офсетные контракты, контракты жизненного цикла: в рамках таких проектов доступны льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также по ставке арендной платы за участок, сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.
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