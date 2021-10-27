Вице-мэр Ефимов: Москва реорганизует участок бывшей промзоны Красный Строитель
Проект решения о комплексном развитии части территории бывшей промзоны Красный Строитель был одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Работы по реорганизации территории будут проведены по программе «Индустриальные кварталы».
«Площадь территории бывшей промзоны «Красный строитель», подлежащей комплексному развитию, составляет почти 35 га. В будущем здесь появятся детские сады, школы, поликлиники, а также производственные объекты, в которых будет создано 4,6 тысячи новых рабочих мест», - рассказал заместитель мэра.
С одной стороны территория ограничена Варшавским шоссе, с другой стороны второй линией МЦД. Сейчас там находятся склады, гаражи и магазины автозапчастей. Владимир Ефимов отметил, что в реорганизацию территории инвестор вложит почти 100 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет города превысят семь миллиардов рублей.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне на юге столицы будет построено более 400 тысяч кв м недвижимости.
«Социальные и общественные объекты займут более 180 тысяч кв м. Кроме того, инвестор возведет почти 190 тысяч кв м жилья», - добавил он.
Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций превысит семь триллионов рублей.
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