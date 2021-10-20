Вице-мэр Ефимов: Москва рассматривает возможность реализации ещё одного ГЧП-проекта в сфере ЖКХ

Власти Москвы разрабатывают новый проект в сфере ЖКХ с привлечением частных инвестиций. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в своем интервью «Интерфаксу».

По его словам, у Москвы уже есть положительный пример реализации проекта в области ЖКХ с использованием государственно-частного партнерства (ГЧП), им стал проект завода по сушке илового осадка на юго-востоке региона. Столичные власти ожидают около 27 миллиардов рублей частных инвестиций.

Ефимов подчеркнул, что эти вложения равны полугодовой выручке всей системы водоснабжения и водоотведения Москвы. «Без привлечения частного инвестора сделать это мы бы не смогли», - отметил заммэра.

Заместитель столичного градоначальника добавил, что сейчас власти Москвы рассматривают возможность реализации ещё одного проекта в этой сфере. Речь идет об извлечении из сточных вод азота и фосфора для дальнейшей переработки этих веществ в удобрения. По его словам, с инициативой выступил сам инвестор, в ближайшем будущем планируется разработать условия концессионного соглашения.

