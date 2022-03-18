Вице-мэр Ефимов: Москва предоставляет промышленникам 20 мер поддержки

Промышленные предприятия столицы могут воспользоваться преференциями от правительства Москвы. Компаниям города доступно не менее 20 мер поддержки, среди которых льготные займы и субсидии. Помимо этого, предприятия могут подать заявку на присвоение специальных статусов, которые также дают право на различные льготы.

«На днях мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по поддержке бизнеса в условиях санкций. При этом мы системно поддерживаем промышленные предприятия города в течение последних 10 лет. Сегодня компании могут воспользоваться 20 мерами поддержки. К примеру, им доступны льготные займы с процентной ставкой ниже банковской. За этот вид поддержки отвечает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Сумма займа может достигать 300 миллионов рублей. В 2021 году этой мерой поддержки воспользовались производители медицинских приборов, нетканых материалов и режущего инструмента, а также предприятие пищевой промышленности на общую сумму 1,1 миллиарда рублей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что компании могут получить льготный заем на покупку оборудования и расширение производства, на внедрение IT-решений или на компенсацию отсрочки платежей. Для тех, кто собирается купить новое оборудование и расширить производство, разработан заем «Промышленность».

Решением Собянина в текущем году в Фонд поддержки промышленности и предпринимательства для поддержки производственных предприятий столицы из бюджета города будет направлено дополнительно 10 миллиардов рублей. Средства позволят субсидировать части процентных ставок по кредитам предприятий на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и реализацию инвестиционных программ.

Кроме того, столичные производители могут получить несколько видов субсидий: на возмещение части затрат по лизингу – до 100 миллионов рублей в год; на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 миллионов рублей в год; на техническое присоединение к инженерным сетям – до 100 миллионов рублей в год, этой суммой можно покрыть до 50 процентов таких затрат. На субсидию может рассчитывать любое промышленное предприятие столицы. В 2021 году 57 компаний Москвы получили поддержку в формате субсидий на общую сумму почти 644 миллиона рублей.

«В Москве компании могут также подать заявку на присвоение статусов промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента и инвестиционного приоритетного проекта. Они дают возможность инвестору, в зависимости от статуса, примерно на четверть снизить общую региональную налоговую нагрузку. Например, почти на 21 процент уменьшается налог на прибыль (с 17 процентов до 13,5 процента), обнуляется ставка налога на имущество, на 99 процентов снижается ставка арендной платы за земельный участок», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Помимо этого, компании могут применять инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Преференция доступна предприятиям, работающим в области обрабатывающего производства и получившим статус московского инвестора первой или второй категории.

Направить заявку на получение льгот и субсидий, а также подробнее ознакомиться с требованиями промышленники могут на Инвестиционном портале Москвы. С помощью онлайн-сервиса «Московский инвестор» можно задать вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов, и направить предложения по улучшению инвестиционного климата столицы.

