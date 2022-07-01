Вице-мэр Ефимов: Москва предоставила заводу тепловой автоматики льготы на аренду земли
«Московский завод тепловой автоматики» получил статус технопарка на десять лет для трех арендуемых у города участков, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Город заключил с компанией “Московский завод тепловой автоматики” дополнительные соглашения к договорам аренды. В результате в течение десяти лет предприятие сможет пользоваться городскими участками площадью 0,7 гектара по льготной ставке – 0,01% от кадастровой стоимости», - сказал Ефимов.
По его словам, это позволит инвестору ежегодно экономить около 2,2 млн рублей.
При этом Ефимов отметил, что скидкой на аренду земли пользуются компании, работающие в социально значимых отраслях, в числе которых и наукоемкие производства.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что эта льгота позволит заводу снизить затраты на создание рабочих мест и производство продукции.
«”Московский завод тепловой автоматики” уже более 30 лет занимается автоматизацией, диспетчеризацией и производством приборов и оборудования для управления технологическими процессами и инженерными системами», - добавил Гаман.
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