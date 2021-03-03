Вице-мэр Ефимов: Москва предоставила льготный заем на развитие промышленности

Разработчик и производитель первого отечественного экспресс-измерителя концентрации глюкозы в крови компания «Элта» получила льготный заем от города в размере 100 млн рублей. Решение о предоставлении займа было принято Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это первый льготный заем, выданный Фондом, в этом году. Компания получила средства сроком на 5 лет по льготной ставке 2% годовых. Деньги компания планирует потратить на приобретение нового оборудования для обустройства линии производства и упаковки комплектующих к приборам измерения концентрации уровня глюкозы в крови», – рассказал заместитель мэра.

Он добавил, что в 2020 году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал промышленным предприятиям столицы льготные займы на сумму один миллиард рублей – почти на четверть больше, чем в 2019 году.

Компания «Элта» работает на рынке уже более 15 лет. Продукция предприятия представлена почти в 600 городах России, а также экспортируется в Казахстан, Узбекистан и Беларусь. В 2014 году компания получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».

