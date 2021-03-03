Вице-мэр Ефимов: Москва предлагает бизнесу льготную аренду

На городских торгах по аренде представлено 12 нежилых помещений площадью от 27,3 до 377,2 квадратных метра. Все объекты расположены на территории Северного административного округа и предлагаются на льготных условиях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Цена годовой аренды данных объектов начинается от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. Арендовать их можно будет сроком на 10 лет. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины и салоны красоты. Участниками аукционов могут быть только представители малого и среднего бизнеса», – рассказал заместитель мэра.

Он добавил, что в 2020 году по программе льготной аренды представители малого и среднего бизнеса арендовали 620 нежилых помещений общей площадью 69,7 тысячи квадратных метров. В аукционах приняли участие 4,6 тысячи предпринимателей, средняя конкуренция составила семь участников на лот. Льготная программа действует в Москве с 2017 года, за это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке свыше 1,6 тысячи помещений.