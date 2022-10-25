Вице-мэр Ефимов: Москва поддержала 1,4 тыс предпринимателей в имущественно-земельной сфере

С марта прошлого года Москва предоставила почти 1,4 тысячи предпринимателям антикризисную поддержку в имущественно-земельной сфере, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что предприниматели пользуются отсрочками платежей, арендаторы также получают преференции.

«Общая сумма поддержки от города в имущественно-земельной сфере на данный момент достигла 14,8 миллиарда рублей», – добавил он.

Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что за это время 825 предпринимателей перенесли выплаты на сумму более 11 миллиардов рублей.

Также 56 собственников земли получили отсрочку за смену вида разрешенного использования участков на 3,7 миллиарда рублей. Москва перенесла платежи и для 16 инвесторов, которые реализуют в городе масштабные инвестиционные проекты.

Ранее Владимир Ефимов рассказал об активности столичных предпринимателей на Портале поставщиков. Портал помогает заказчикам из 39 регионов страны закупать товары и услуги.

