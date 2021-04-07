Вице-мэр Ефимов: Москва передала жителям 270 тысяч квадратных метров нежилых помещений

За шесть лет город передал жителям столицы почти 2,5 тысячи нежилых помещений – подвалов, чердаков, лестничных площадок, технических комнат – в многоквартирных домах.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что возможность оформить в долевую собственность объекты общего имущества многоквартирных домов собственники жилья получили в 2014 году, для реализации этого права нужно обратиться в Росреестр.

«Больше всего нежилых площадей было передано жителям многоквартирных домов в Центральном округе столицы и на востоке города: 471 и 464 помещения соответственно. Оформив права общей долевой собственности на такие помещения, можно использовать по своему усмотрению, к примеру, для оборудования рабочих мест консьержей или хранилища велосипедов и колясок», – сообщил заместитель мэра.

В конце марта 2021 года список нежилых помещений, передаваемых жителям, пополнился еще 150 объектами общей площадью 21 тысяча квадратных метров.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что из 150 помещений, которые город передал жителям многоквартирных домов, больше всего расположено на востоке и на севере столицы.

«Есть среди них совсем небольшие – площадью 1,2 - 5,8 квадратных метров. Имеются и довольно крупные. Так, в доме на Старомарьинском шоссе на северо-востоке Москвы жителям в общую долевую собственность передали 2,5 тысячи квадратных метров нежилой недвижимости, а в доме на Варшавском шоссе в ЮАО – 811 квадратных метров», – уточнил министр.

Сведения обо всех подобных объектах в многоквартирных домах находятся в открытом доступе: они регулярно публикуются на портале mos.ru и на правовых сайтах, которые размещают нормативные акты с учетом последних изменений.

Для этого необходимо найти актуальную версию распоряжения №726-РП «О прекращении права собственности города Москвы на объекты недвижимого имущества, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах».

