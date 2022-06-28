Вице-мэр Ефимов: Москва передала инвесторам четыре земельных участка в аренду за один рубль в год

Москва передала инвесторам четыре земельных участка в аренду сроком на пять лет по льготной ставке один рубль в год для строительства промышленных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В итоге в городе построят новый корпус для предприятия – разработчика электронных компонентов, производство кондитерских изделий, приборостроительный комплекс и комплекс по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники. Объем инвестиций в проекты превысит 10 миллиардов рублей, на предприятиях откроют более двух тысяч дополнительных рабочих мест», – рассказал он.

Отмечается, что землю выделяют для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Так, первый участок был передан инвестору для строительства инженерного корпуса, который станет частью предприятия, разрабатывающего электронные компоненты для автомобильной отрасли.

Второй участок получила одна из столичных кондитерских фабрик для строительства производственного комплекса, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, там планируется выпускать 60 тысяч тонн продукции в год, производство также даст столице свыше 1,4 тысячи рабочих мест.

Третьим инвестором стал производитель пожарной техники. Четвертый земельный участок в рамках МаИП передали научно-производственному комплексу, выпускающему контрольно-измерительное оборудование.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман заметил, что всего с начала года было одобрено выделение участков площадью более 70 гектаров для шести новых промышленных объектов.

