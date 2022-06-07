Вице-мэр Ефимов: Москва оказала антикризисную поддержку более тысячи инвесторов

Столичные власти за два с половиной месяца получили более полутора тысяч обращений от предпринимателей о помощи в имущественно-земельной сфере, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, по 1,2 тыс. из этих обращений поддержка бизнесу уже предоставлена.

«С марта в Москве действуют девять различных мер поддержки бизнеса в имущественно-земельной сфере. На данный момент с заявлениями о получении таких льгот к городу обратились более 1,5 тысячи предпринимателей. Соответствующая помощь уже предоставлена 80% из них», - сказал Ефимов.

Он уточнил, что большинство заявок касалось получения полугодовой отсрочки платежей по аренде недвижимости за второй квартал. Кроме того, популярной была тема взносов собственников земли за смену вида ее разрешенного использования.

«Общая сумма перенесенных платежей составила 10,3 млрд рублей», – отметил заместитель мэра.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман,105 арендаторов земельных участков получили полугодовую отсрочку арендных платежей за второй квартал на сумму 5,6 млрд рублей.

Речь идет об участках, цель предоставления которых была изменена с эксплуатации на строительство

«Такая же льгота была предоставлена 48 владельцам 83 участков, по которым изменен вид разрешенного использования на строительство: они перенесли взносы на сумму почти 3,4 млрд рублей», – добавил Гаман.

