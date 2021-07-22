Вице-мэр Ефимов: Москва одобрила первые в 2021 году субсидии промпредприятиям
Профильная комиссия столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики одобрила субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды двух промышленным предприятиям Москвы. Они стали первыми в 2021 году, общая сумма поддержки – почти девять миллионов рублей, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Город тесно взаимодействует с бизнесом и по праву считается столицей новой промышленности. Помогая предприятиям проходить трудности, Москва повышает свой производственный потенциал и стимулирует создание рабочих мест.
«Первые субсидии в этом году получат разработчик топливных систем для авиадвигателей, а также производитель медицинской, лабораторной и корпусной мебели», - уточнил заместитель мэра.
Ефимов напомнил, что город системно оказывает финансовую поддержку промышленным предприятиям, с 2012 года предоставив субсидии более 100 компаниям суммарно более чем на 3,3 миллиарда рублей.
Помимо субсидий на возмещение части затрат по лизингу (до 100 млн рублей в год) промышленники могут рассчитывать на помощь с выплатой процентов по кредитам на приобретение оборудования(до 200 млн рублей в год), на субсидии на техническое присоединение к инженерным сетям (до 100 млн рублей в год, до 50% затрат).
Заявки на получение субсидии для возмещения затрат по лизингу и на уплату процентов по кредитам можно подать через личный кабинет на сайте investmoscow.ru в разделе «Меры поддержки».
Как отметил руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров, за 2020 год столица выдала субсидии предприятиям на сумму в 770 миллионов рублей – на четверть больше, чем за год до этого. Заявочная кампания на субсидии в 2021 году продлится до 30 сентября включительно.
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