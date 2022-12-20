Вице-мэр Ефимов: Москва одобрила 11 офсетных контактов на лекарства для онкобольных

Офсетные контракты после выхода производства на полную мощность позволят Москве более чем на 80% обеспечить пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями качественными препаратами отечественного производства. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



Она отметила, что такие контракты крайне важны и полезны как для столицы, так и для самих производителей. По словам Раковой, московские власти гарантируют стабильную закупку препаратов в медучреждения Москвы, также в городе будет создано новое высокотехнологичное производство. Она подчеркнула, что это позволит не зависеть от иностранных поставщиков и обеспечить жителей новыми рабочими местами.

Так, ранее московское правительство заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупок свыше 72 млрд рублей. При этом четыре контракта из них предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в 2022 году город одобрил проведение 11 конкурсов на право заключения офсетных контрактов. Он указал, что пять из них относятся к отрасли фармацевтики. Заммэра подчеркнул, что победители конкурсов будут вкладывать не менее 5,5 млрд рублей в локализацию предприятий по производству жизненно важных лекарств по более чем 80 международным непатентованным наименованиям.