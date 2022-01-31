Вице-мэр Ефимов: Москва нарастила несырьевой неэнергетический экспорт более чем на четверть

Московские производители в январе-ноябре 2021 года экспортировали несырьевую неэнергетическую (ННЭ) продукцию на $29,07 миллиарда, что на 25,4% больше аналогичного периода 2020 года и на 29,2% больше января-ноября 2019 года. Такие данные привел заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва остается главным российским поставщиком несырьевой неэнергетической продукции. По итогам января-ноября 2021 года доля экспорта столицы составила 17,2 процента от общероссийского», - отметил он.

В мэрии подчеркивают, что рост этой статьи экспорта важен для города — особенно в контексте нацпроекта «Межнациональная кооперация и экспорт», согласно которому стоит задача обеспечить реальный рост экспорта несырьевой неэнергетической продукции на 70% к 2030 году по сравнению с 2020-м.

В прошлом году лидером по импорту из Москвы в категории ННЭ снова стал Казахстан ( на $3,03 миллиарда), следом идут Белоруссия ($2,88 миллиарда), США ($2,38 миллиарда), Германия ($1,63 миллиарда) и Китай (на $1,53 миллиарда)

Большую часть московского ННЭ (88%) составляют поставки промышленной продукции — техники, оптики, прочего оборудования, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. В частности, заметный рост наблюдался по экспорту механического оборудования и техники, электрических устройств и аппаратуры связи (на 36,4-37,5% в денежном выражении), приборов и медицинского оборудования (+30,2%), следует из данных центра «Моспром».

