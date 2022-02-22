Вице-мэр Ефимов: Москва нарастила экспорт молочной продукции
Московские экспортеры по данным 11 месяцев 2021 года нарастили поставки молочной продукции, за исключением мороженого, более чем на 50 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, объем экспорта составил почти 37 миллионов долларов.
«Москва входит в число главных российских экспортеров молочной продукции с долей поставок 12,6 процента. По итогам января – ноября 2021 года столичные предприятия поставили молочную продукцию на внешние рынки на сумму 36,92 миллиона долларов, что на 50,3 процента и 92,7 процента больше, чем в аналогичные периоды 2020 и 2019 годов», отметил заммэра.
По его словам, география поставок столичной продукции также увеличивается: «Если в 2020 году она поставлялась в 21 страну, то в 2021 уже в 26», – отметил вице-мэр.
Ключевыми импортерами стали Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан и Грузия. На их долю приходится 81,4 процента московского экспорта молочной продукции.
В прошлом году московское производство молочной продукции практически восстановилось до допандемийного периода – 45,39 миллиарда рублей, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Он отметил, что это положительно отразилось на внешней торговле столицы: компаниям на 81 процент удалось увеличить поставки сыров и творога, а кисломолочных продуктов более чем на 48 процентов.
По данным специалистов Центра «Моспром», рост показали и продажи за рубеж концентрированных молока и сливок, сливочного масла и молочной пасты.
Лидером среди субъектов РФ по экспорту молочной продукции остается Московская область, Москва на втором месте, Ростовская область на третьем.
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