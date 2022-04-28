Вице-мэр Ефимов: Москва лидирует по выдаче семейной ипотеки в России

В российской столице за I квартал 2022 года выдано более 3,4 льготных кредитов по программе «Семейная ипотека», город занимает наибольшую долю среди регионов России в общем объеме выдач таких займов, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За три месяца 2022 года по семейной ипотеке в столице было приобретено около 180,5 тысячи квадратных метров жилья общей стоимостью 41 миллиард рублей, средневзвешенная ставка по программе в Москве составила 4,64 процента», - привел статистику вице-мэр.

Как уточнил Ефимов, в январе-марте этого года больше всего кредитов по семейной ипотеке получили семьи с одним ребенком (2,4 тысячи). Семьям с двумя детьми выдано 643 кредита, с тремя и более детьми – 240 кредитов, еще 160 займов получили семьи с детьми, имеющими инвалидность.

Льготная программа «Семейная ипотека» запущена 1 января 2018 года, в Москве по ней за это время выдано более 31,8 тысячи льготных кредитов – каждый четвертый семьям с первенцем, уточнил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

