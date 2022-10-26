Вице-мэр Ефимов: Москва лидирует по выдаче льготной IT-ипотеки
Москва лидирует по выдаче льготной IT-ипотеки, с мая 2022 года в столице было выдано 1129 таких кредитов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, с момента запуска программы кредитов в столице было выдано на сумму 14,3 миллиарда рублей.
Он также рассказал, что такая ипотека пользуется наибольшей популярностью у молодых людей, которые в рамках программы могут купить жилье на выгодных условиях.
«Сейчас на столицу приходится около 30% от числа выданных в России по этой программе кредитов и 43% от их общего объема в денежном выражении», – отметил Ефимов.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева подчеркнула, что максимальный спрос на льготные кредиты зафиксирован в июне, тогда в Москве было выдано 360 таких ипотек.
Ранее Владимир Ефимов сообщил, что с марта прошлого года Москва предоставила почти 1,4 тысячи предпринимателям антикризисную поддержку в имущественно-земельной сфере.
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