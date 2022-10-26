Вице-мэр Ефимов: Москва лидирует по выдаче льготной IT-ипотеки

Москва лидирует по выдаче льготной IT-ипотеки, с мая 2022 года в столице было выдано 1129 таких кредитов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с момента запуска программы кредитов в столице было выдано на сумму 14,3 миллиарда рублей.

Он также рассказал, что такая ипотека пользуется наибольшей популярностью у молодых людей, которые в рамках программы могут купить жилье на выгодных условиях.

«Сейчас на столицу приходится около 30% от числа выданных в России по этой программе кредитов и 43% от их общего объема в денежном выражении», – отметил Ефимов.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева подчеркнула, что максимальный спрос на льготные кредиты зафиксирован в июне, тогда в Москве было выдано 360 таких ипотек.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что с марта прошлого года Москва предоставила почти 1,4 тысячи предпринимателям антикризисную поддержку в имущественно-земельной сфере.

