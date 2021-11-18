Вице-мэр Ефимов: Москва фиксирует рекордный рост числа самозанятых
В октябре 2021 года количество самозанятых в столице рекордно выросло до 40,1 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в сентябре текущего года максимальный прирост москвичей, оплачивающих налог на профессиональный доход, составил 36,8 тысяч человек.
Заммэра отметил, что с начала 2021 года число самозанятых в Москве увеличилось на 313,6 тысячи человек. К ноябрю показатели достигли 792,8 тысяч человек, что составило 23% от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога в данной категории.
«Самые популярные виды деятельности у самозанятых, которые указывались ими при регистрации: пассажирские и грузоперевозки, сдача квартир в аренду, консалтинг, репетиторство, IT-услуги, маркетинг, бухгалтерские услуги. Каждый четвертый самозанятый россиянин работает в Москве. С начала этого года они уплатили в бюджет Москвы 3,69 миллиардов рублей налога, что в 4,1 раза превышает поступления за январь-октябрь прошлого года», – рассказал Ефимов.
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать с января 2019 года в четырех регионах России, включая Москву, а с октября 2020 года он распространен на всю страну. Ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет 4% от суммы полученного дохода, 6% – при работе с ИП и компаниями. Стать самозанятыми могут граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников и чей доход составляет до 2,4 миллиона рублей в год.
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