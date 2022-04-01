Вице-мэр Ефимов: Москва договорилась с банками о предельной процентной ставке по кредитам для промышленников

Правительство Москвы заключило соглашения с банками о предельной ставке по кредитам для промышленных предприятий города. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, при кредитовании на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм производители будут платить льготный процент. Остальную часть ставки компенсирует Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

«Мы заключили соглашения с 10 российскими банками, которые установили предельную ставку по кредитам для столичных промышленников. С учётом компенсации от фонда предприятие, обратившееся за помощью, будет платить не более 15 процентов годовых. В фонд уже поступило 20 заявок от промышленных компаний. Цель этих кредитов – пополнение оборотных средств. Среди заявителей – производители продуктов питания, лекарственных препаратов, электронной аппаратуры, двигателей. Все предприятия активно занимаются импортозамещением», – рассказал вице-мэр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить Фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительные 10 миллиардов рублей для помощи производственным предприятиям. Прием заявок от столичных промышленников на компенсацию процентов по кредитным договорам был открыт 28 марта. С перечнем банков, с которыми заключены соглашения, можно ознакомиться на сайте фонда, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Среди условий для получения компенсации отмечается, что за ней может обратиться руководитель любого столичного предприятия обрабатывающей промышленности. Предприятие должно быть зарегистрировано в Москве, работать не менее двух лет, а также соответствовать требованиям по численности сотрудников. Для высокотехнологичных производств численность штата должна составлять не менее 50 человек и не менее 100 человек – для всех остальных.

Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, средства можно потратить на уплату процентов по кредитам, цель которых - закрыть острые потребности. Например, выплатить зарплаты сотрудникам, пополнить оборотные средства и т.д. Однако общий объем субсидируемых кредитных обязательств не должен превышать 500 миллионов рублей. Второе направление - это компенсация части затрат при реализации инвестиционных проектов, покупке оборудования или результатов интеллектуальной деятельности. В этом случае сумма кредитов не может быть выше одного миллиарда рублей, отметил Овчинский.

