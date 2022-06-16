Вице-мэр Ефимов: Москва через аукцион выберет инвесторов для реорганизации трёх промзон

Участки бывших промышленных зон «Автомоторная», «Теплый стан» и «Южное Бутово» будут реконструированы по программе «Индустриальные кварталы». Инвесторов для строительства выберут на открытых аукционах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе XXV Петербургского международного экономического форума.

«Территории расположены на юго-западе, одна – на севере столицы. Будущие индустриальные кварталы займут более 118 га. Вложения в реализацию проектов составят 342 млрд рублей, а в городской бюджет ежегодно будет поступать свыше 8 млрд рублей. Эти проекты дадут городу 20,8 тысячи новых рабочих мест», – пояснил Ефимов.

В руководстве города отмечают, что в настоящий момент бывшие промзоны «Автомоторная», «Теплый стан» и «Южное Бутово» используются неэффективно. В основном на их территории расположены склады, автосервисы, стоянки и автомойки.

По словам главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, всего в рамках указанных проектов будет построено свыше 2,4 млн кв. м. недвижимости. Он уточнил, что на месте промзон «Теплый стан» и «Южное Бутово» будет 225 тысяч кв. м. высокотехнологичных предприятий, а 277 тысяч кв. м. займет общественно-деловая застройка. В промзоне «Автомоторная» под общественно-производственные объекты выделят 671 тысячу кв. м., а также 1,24 млн кв. м. для возведения современного жилья.

Реорганизацией займутся инвесторы, привлеченные в ходе аукционов. Собственники участков также смогут принять участие в торгах, если хотят в дальнейшем развивать территорию. В других случаях правообладатели получат компенсацию, рассчитанную на основе рыночной стоимости земли и прилежащих зданий.

