Вице-мэр Ефимов: Московские строительные компании перечислили в бюджет города 100 миллиардов рублей

Строительные компании Москвы перечислили в 2021 году в консолидированный бюджет столицы 100 миллиардов рублей в виде налога на прибыль, НДФЛ и налогов по специальным налоговым режимам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Строительные организации обеспечили около 3,6 % налоговых поступлений в московский консолидированный бюджет. Поступления НДФЛ от строительной отрасли в 2021 году достигли 54,3 миллиарда рублей, превысив уровень 2020 года на 9,3 %, 2019 года – на 15,4 %. Объем поступлений налога на прибыль составил 39 миллиардов рублей и превышает на 11,4 % показатели 2020 года, но пока отстает от допандемийного 2019 года на 13,6 %», – подчеркнул заместитель мэра.

В свою очередь, налоговые отчисления по специальным налоговым режимам отрасли за прошлый год составили 6,7 миллиарда рублей, что на 34,7 % выше 2020 года и на 55,6 % – 2019 года.

По объему отчислений основного налога в федеральный бюджет – налога на добавленную стоимость – московские строители занимают первое место среди регионов России и формируют более трети налоговых поступлений от строительной отрасли страны, отметил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Столичные строительные компании перечислили в прошлом году в бюджет Российской Федерации 209,2 миллиарда рублей в виде НДС, что превышает уровень 2020 года на 28 %, а 2019 года – на 28,6 %», – добавил Кирилл Пуртов.

Строительство – одна из пяти приоритетных отраслей, включенных в реализацию национального проекта «Производительность труда», к которому Москва присоединилась в 2021 году. За три года проект охватит свыше 560 московских компаний, в том числе 109 из них поддержка в рамках нацпроекта будет оказана в 2022 году.

