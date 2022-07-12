Вице-мэр Ефимов: Московские предприятия торговли и услуг увеличили оборот на четверть
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил, что оборот столичных предприятий торговли и услуг в первом полугодии составил 8,5 триллионов рублей и увеличился на 24,8 процента по сравнению с январем-июнем 2021 года.
«Максимальный объем продаж был в марте – 1,6 триллиона рублей, а уже в апреле пик потребительского ажиотажа спал и показатели вернулись к значениям января, чуть превысив 1,3 триллиона рублей», - рассказал Владимир Ефимов.
Общий оборот предприятий торговли за 6 месяцев 2022 года составил 3,9 триллиона рублей, что на 30,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сфере услуг оборот составил 4,55 триллиона рублей, рост к первому полугодию 2021 года больше 20%.
«Наиболее быстрыми темпами росли обороты непродовольственной торговли: за первые шесть месяцев 2022 года они увеличились на 61,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 2,7 триллиона рублей. Предприятия продовольственной торговли нарастили показатели на 4,8 процента – до 676,4 миллиарда рублей», – отметил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Обороты общепита выросли на 39,5%, гостиниц и турагентств – 35,8%, организаций культуры, досуга и спорта – на 27,1%. Рост наблюдался и в других отраслях. Исключением стал сектор торговли автотранспортом, обороты которого снизились на 22 процента к аналогичному периоду прошлого года.
Ранее сообщалось, что в Москве инвесторы создадут более 33 тысяч рабочих мест в рамках городской программы. Новые вакансии будут появляться постепенно с 2023 по 2027 годы.
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