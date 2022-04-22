Вице-мэр Ефимов: Московские пекари почти на четверть увеличили объем производства
По итогам 2021 года объем производства столичных предприятий, выпускающих хлебобулочные изделия и мукомольную продукцию, увеличился на 23,8%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Столичный хлеб, выпечка и мукомольная продукция поставляются во все регионы страны. Их производством занимается 12 тысяч человек на 69 предприятиях. По итогам 2021 года они изготовили товаров на 23,8% больше, чем в 2020 году», – сказал Ефимов.
Он рассказал о работе Мелькомбината №3, который является одним из крупнейших представителей отрасли.
«Комбинат способен на 38% покрыть потребности города в муке, включая хлебокомбинаты. Сегодня там трудятся 273 человека», – отметил вице-мэр.
Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, на сегодняшний день 11 столичных производителей муки и хлебобулочных изделий имеют статус промышленного комплекса.
«С 2016 года они суммарно получили региональные налоговые льготы на более чем 570 миллионов рублей. В их числе Мелькомбинат №3, которому удалось сэкономить около 212 миллионов рублей и направить эти средства на развитие производства», - добавил Овчинский.
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