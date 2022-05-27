Вице-мэр Ефимов: Московские компании выпустили за три месяца более 70 тысяч тонн колбасы и мяса

В первом квартале 2022 года московские предприятия увеличили объем выпуска мясной продукции на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в Москве работают 24 предприятия мясной отрасли.

«С января по март 2022 года такие компании произвели почти 71 тысячу тонн колбасы, мяса и субпродуктов», - сказал Ефимов.

В частности, мясники изготовили более 66 тыс.тонн колбасных изделий. Заказчики получили товаров на 27,5 млрд рублей.

По словам руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, Москва оказывает поддержку Черкизовскому мясоперерабатывающему заводу, который в первом квартале выпустил более 15 тыс. тонн продукции.

«В 2016 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса, благодаря которому оно смогло сэкономить на налогах 82 млн рублей», - рассказал Овчинский.

Он сообщил, что Черкизовский завод направил эти деньги на модернизацию производства и смог нарастить объем выпуска товаров.

