Вице-мэр Ефимов: Московская полиция получила от города 21 здание
За последние 12 лет столичные власти передали полиции 21 здание, где теперь находятся УВД, районные отделы, кинологический центр и Центр оперативного управления, сообщили вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
«С 2010 года передан 21 новый комплекс, состоящий из 33 корпусов общей площадью свыше 176 тысяч квадратных метров, для размещения окружных управлений и районных отделов. В их числе – новое здание отдела МВД Даниловского района площадью 4,75 тысячи квадратных метров, в которое уже переехали полицейские», – сообщил Владимир Ефимов.
Еще недавно больше двухсот сотрудников МВД по Даниловскому району, где проживают 94 тысячи москвичей, работали в здании 1931 года постройки, которое было вдвое меньше по площади, чем новое.
Новые здания получили УВД по Западному, Южному и Восточному административным округам, ОВД по районам Академический, Бескудниковский, Гольяново, Даниловский, Котловка, Очаково-Матвеевское, Ростокино, Ховрино, Хорошево-Мневники и поселению Московский, РУВД в Коммунарке, Центр кинологической службы, Центр оперативного управления общественной безопасности ГУ МВД России по Москве.
По словам руководителя Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, самые большие здания получили УВД по Западному, Южному и Восточному административным округам: площадь переданных объектов составляет 37, почти 32 и 24 тысячи квадратных метров соответственно.
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