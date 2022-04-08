Вице-мэр Ефимов: Малый и средний бизнес выкупил у города 75 объектов нежилой недвижимости
В первом квартале 2022 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов по преимущественному праву 75 объектов нежилой недвижимости общей площадью 14,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«За первые три месяца этого года правом преимущественного выкупа арендуемых у города помещений воспользовались 75 представителей малого и среднего бизнеса. Они приобрели объекты нежилого фонда общей площадью 14,4 тысячи квадратных метров. Субъекты МСП могут выкупить у города уже используемую ими коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене, которую определяют независимые оценщики. В этом случае бизнес вправе приватизировать помещение сразу или в рассрочку на семь лет с ежемесячными или ежеквартальными выплатами», – сказал Ефимов.
«Наибольшее количество выкупленных помещений расположено в центре Москвы – 13 объектов общей площадью свыше 2,1 тысячи квадратных метров. Еще по 12 объектов – на 2,1 тысячи и 2,5 тысячи квадратных метров соответственно – находятся на севере и на западе города», – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Для выкупа помещения представителям малого и среднего бизнеса необходимо обратиться в департамент городского имущества за государственной услугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы».
С 5 августа 2020 года она оказывается исключительно в электронном виде на портале mos.ru, договоры купли-продажи заключаются также лишь в цифровом формате.
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