Вице-мэр Ефимов: Льготную арендную ставку получил частный детсад в Басманном районе
Для частного детского сада в Басманном районе столицы теперь будет действовать льготная ставка аренды 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Это стало возможным, поскольку инвестор выполнил все нормативы городской программы «Объекты образования за рубль», сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что программа «Объекты образования за рубль» действует в Москве с 2013 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина. «Город сдает в аренду на специальных торгах помещения для размещения частных образовательных учреждений. После приведения объекта в надлежащий вид для него устанавливают арендную плату один рубль за квадратный метр в год», – рассказал Ефимов.
По словам Ефимова, на данный момент в Москве заключено 28 договоров аренды нежилых помещений по этой программе. «21 из них уже переведены на льготную ставку. Ежегодная экономия на арендных платежах по таким соглашениям в совокупности составляет более 440,2 миллиона рублей. Остальные объекты находятся на различных стадиях готовности», - пояснил вице-мэр.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с победителем аукциона был заключен договор аренды на 49 лет. «Инвестор провел ремонт объекта и учел все образовательные нормативы. После этого он был переведен на льготную ставку аренды. Исходя из площади, годовая арендная плата для предпринимателя составит 947,1 рубля. Здание находится в тихом районе поблизости от Семеновской набережной реки Яуза», – сказал Гаман.
В рамках городской программы «Объект образования за рубль» поводятся специализированные торги по аренде, в которых могут принять участие юридические лица. Победитель аукциона после заключения договора должен оформить лицензию на образовательную деятельность, а затем уложиться во временные нормативы по косметическому, капитальному ремонту или реконструкции помещения. Также участник программы должен выполнить ряд требований столичного департамента образования и науки и ежегодно подтверждать соответствие им.
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