Вице-мэр Ефимов: Каждая пятая семейная ипотека выдается в Москве

За первые два месяца 2022 года в Москве было оформлено свыше 1,2 тысячи льготных кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей. Это составляет почти 18% всех выданных в России семейных ипотечных кредитов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, наиболее востребована такая ипотека у семей с одним ребенком.

«На их долю приходится 875 кредитов, это более 70% займов, выданных за январь – февраль текущего года. Семьи с двумя детьми получили 214 кредитов - более 17% от общего количества льготной ипотеки, семьи с тремя и более детьми – 84 кредита, или около 7%. Ещё 70 займов (6%) выдано семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью», - рассказал Ефимов.

За два месяца 2022 года в рамках семейной ипотеки в Москве было приобретено около 66,4 тысячи квадратных метров жилья общей стоимостью 13,93 миллиарда рублей. Средневзвешенная ставка по программе в столице составила 4,58%, уточнил вице-мэр.

«Семейная ипотека» была запущена 1 января 2018 года для семей с двумя и более детьми, рожденными после этой даты, и семей, где воспитывается ребенок с инвалидностью. С июля 2021 года программу распространили на семьи с одним ребенком. С этого момент семьи с первенцами оформили более шести тысяч семейных ипотек – это более 20% от общего объема кредитов по данной программе.

Льготные ипотечные программы активно востребованы москвичами, отметил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов:

«Всего с 1 января 2018 года выдано около 120 тысяч льготных кредитов, из них более 29 тысяч по программе семейной ипотеки и почти 91 тысяча – это льготная ипотека. В общей сложности на льготные ипотечные программы приходится около 27,8 процента ипотечных жилищных кредитов, выданных в Москве за этот период».

В марте правительство РФ приняло решение о сохранении параметров семейной ипотеки, при этом предельная ставка по льготной ипотеке повышена с 7 до 12 %. Максимальный размер кредита для четырех регионов, в том числе для Москвы, увеличен с 3 до 12 миллионов рублей. По оценке Пуртова, такие меры сохранят возможность улучшения жилищных условий для семей с детьми, а также повысят востребованность льготной ипотеки, популярность которой упала после сокращения максимальной суммы кредита летом 2021 года.

