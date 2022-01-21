Вице-мэр Ефимов: Инвесторы передадут городу 17 школ и детских садов по договорам участия

В декабре 2021 года департамент городского имущества согласовал одиннадцать проектов, согласно которым застройщики жилья поучаствуют в развитии социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры столицы. По ним город безвозмездно получит еще 17 школ и детских садов, а также благоустроенный участок улично-дорожной сети. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он также рассказал, что в феврале прошлого года в столице запущен новый механизм обеспечения горожан объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, который подразумевает заключение с девелоперами договоров участия в развитии и благоустройстве территории столицы.

«В декабре 2021 года городом согласованы одиннадцать договоров участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве десять детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также обустроенный участок дороги. Ориентировочная стоимость этих объектов инфраструктуры составляет около 17,7 миллиарда рублей», – сообщил Ефимов.

Всего в 2021 году город согласовал шестнадцать таких соглашений. По ним инвесторы построят и передадут Москве 18 детских дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений, а также вспомогательные инженерные объекты к ним. Кроме того, город получит обустроенный участок дороги на улице местного значения. Общая ориентировочная стоимость этих объектов инфраструктуры составляет 31,9 миллиарда рублей.

По проектам планировки застраиваемых территорий инвестор должен создать в границах новых жилых кварталов объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Причем застройщик может самостоятельно содержать и эксплуатировать их или передать городу.

Ранее не было четкого регламента процесса предоставления объектов в собственность столице. Чаще всего инвесторы применяли схему дарения. При этом конструктивные особенности и оснащенность сооружений не всегда соответствовали нормативам, обязательным для столичных объектов инфраструктуры. Чтобы привести их к высоким московским стандартам, требовалось много времени и финансовых вложений.

Сейчас девелопер в рамках договора участия может передать городу только сооружения, соответствующие требованиям. За соблюдением всех норм следят профильные ведомства на всех этапах реализации: от проектирования объекта до его приемки городом по завершении строительства. Только после согласования с ними столичный департамент городского имущества принимает объект в имущественную казну.



«Образовательные учреждения, которые указаны в согласованных за 2021 год договорах участия, смогут принять свыше 14 тысяч воспитанников и учеников», – заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, их строительство завершится в разные сроки: в период с начала 2022-го до конца 2027 года.

